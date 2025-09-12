Nominees named as election of L.A.’s 8th bishop diocesan nears

[The Episcopal News] The Bishop Search Committee has announced a slate of three nominees to stand for election as eighth bishop of Los Angeles by Diocesan Convention Nov. 7-8 in Riverside.

Approved by the diocesan Standing Committee on Sept. 10, the nominees are:

The Rev. Dr. Antonio Gallardo, rector of St. Luke’s/San Lucas, Long Beach;

The Rev. Monica Burns Mainwaring, rector of St. Martin in the Fields, Atlanta;

The Rev. Canon Melissa McCarthy, canon to the ordinary of the Diocese of Los Angeles.

Set to succeed the Rt. Rev. John Harvey Taylor who will retire next year, the bishop-elect will take office July 11, 2026, during rites planned for All Saints Church, Pasadena.

The nominees have written letters – posted here in English and Spanish – greeting the diocesan community and offering perspectives on ministry. The News will publish candidate statements of ministry vision and values, along with video messages, next week.

All in the diocese are invited to join the nominees for regional meet-and-greet gatherings, in person and online, Oct. 20-24 in Camarillo, Los Angeles, Riverside, Santa Ana, and Hacienda Heights; details are here.

Gallardo, 58, rector of St. Luke’s, Long Beach, Calif., since 2023, was previously vicar of St. Luke’s of the Mountains, La Crescenta, and served on the clergy staff of All Saints, Pasadena. Ordained to the priesthood in 2019 in the Diocese of Los Angeles, he holds degrees from Venezuela’s Universidad Experimental Politécnica (UNEXPO) and Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), Lehigh University, Claremont School of Theology, and Bloy House.

Mainwaring (pronounced “Mannering”), 47, rector of St. Martin in the Fields, Atlanta, since 2019, was previously vicar of Atlanta’s Church of the Common Ground and served on the clergy staffs of Christ Church, Coronado, and Good Samaritan, San Diego. Ordained to the priesthood in 2015 in the Diocese of San Diego, she holds degrees from UC Davis and Harvard Divinity School.

McCarthy, 53, diocesan canon to the ordinary and chief of staff since 2017, was previously vicar of Church of the Epiphany, Oak Park, and assisted at St. Mark’s, Berkeley, Calif. Ordained to the priesthood in 2006 in the Diocese of Los Angeles, she holds degrees from UC Riverside and Church Divinity School of the Pacific.

In keeping with election practices across the Episcopal Church, the diocesan Standing Committee has opened a process for nominations by petition, with applications due by 6 p.m. on Friday, Sept. 19. Additional nominations from the convention floor are not permitted.

The Rev. Dr. Kate Cress, president of the Standing Committee and rector of St. James’, Los Angeles, added: “While the Rev. Dr. Antonio Gallardo is a member of the Standing Committee, I want to make clear that, since he began discerning a call to the episcopate, he has been diligent about removing himself from all meetings, conversations, and votes pertaining to the search and election process.”

Similarly, in her role as diocesan canon to the ordinary, McCarthy has not been part of Standing Committee and Search Committee discussions of nomination and election matters.

The 19-member Bishop Search Committee is co-chaired by Thomas Diaz, director of connection and care at All Saints, Pasadena, and the Rev. KC Robertson, associate rector of St. Matthew’s, Pacific Palisades, assisted by Judy Stark, a Florida-based consultant to search processes churchwide.

In a resolution adopted in its Sept. 10 meeting, “The Standing Committee thanks the Search Committee for their diligence, robustness, and spirit-filled work in organizing a slate of candidates to be considered for the VIII Bishop of Los Angeles.”

Se nombran los candidatos a medida que se acerca la elección del octavo obispo diocesano de Los Ángeles

12 de septiembre de 2025

Por Bob Williams

[The Episcopal News] El Comité de Búsqueda de Obispo ha anunciado una lista de tres candidatos que se presentarán a las elecciones para convertirse en el octavo obispo(a) de Los Ángeles en la Convención Diocesana que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre en Riverside.

Aprobados por el Comité Permanente diocesano el 10 de septiembre, los candidatos son:

El reverendo Dr. Antonio Gallardo, rector de St. Luke’s/San Lucas, Long Beach;

La reverenda Monica Burns Mainwaring, rectora de San Martin de los Campos, Atlanta;

La reverenda canóniga Melissa McCarthy, canóniga del ordinario de la Diócesis de Los Ángeles.

El/La obispo(a) electo(a), que sucederá al reverendo John Harvey Taylor, que se jubilará el próximo año, tomará posesión de su cargo el 11 de julio de 2026, durante los ritos previstos en la iglesia de Todos los Santos, en Pasadena.

Los candidatos han escrito cartas, publicadas aquí en inglés y español, en las que saludan a la comunidad diocesana y ofrecen sus perspectivas sobre el ministerio. La revista The News publicará la próxima semana las declaraciones de los candidatos sobre su visión y sus valores ministeriales, junto con mensajes en vídeo.

Se invita a todos los miembros de la diócesis a unirse a los candidatos en las reuniones regionales de presentación, de persona y en línea, del 20 al 24 de octubre en Camarillo, Los Ángeles, Riverside, Santa Ana y Hacienda Heights; los detalles se encuentran aquí.

Gallardo, de 58 años, rector de San Lucas, Long Beach, California, desde 2023, fue anteriormente vicario de San Lucas de las Montañas, La Crescenta, y formó parte del clero de Todos los Santos, Pasadena. Ordenado sacerdote en 2019 en la Diócesis de Los Ángeles, es licenciado por la Universidad Experimental Politécnica (UNEXPO) y la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA) de Venezuela, la Universidad de Lehigh, la Escuela de Teología de Claremont y Bloy House.

Mainwaring (pronunciado «Mannering»), de 47 años, rectora de San Martín en los Campos, Atlanta, desde 2019, fue anteriormente vicaria de la Iglesia Common Ground de Atlanta y formó parte del clero de la Iglesia de Cristo, Coronado, y del Buen Samaritano, San Diego. Ordenada sacerdote en 2015 en la Diócesis de San Diego, es licenciada por la Universidad de California en Davis y la Escuela de Teología de Harvard.

McCarthy, de 53 años, canóniga diocesana del ordinario y jefa de personal desde 2017, fue anteriormente vicaria de la Iglesia de la Epifanía, en Oak Park, y asistente en San Marcos, en Berkeley, California. Ordenada sacerdote en 2006 en la Diócesis de Los Ángeles, es licenciada por la Universidad de California en Riverside y la Escuela de Teología de la Iglesia del Pacífico.

De acuerdo con las prácticas electorales de la Iglesia Episcopal, el Comité Permanente diocesano ha abierto un proceso de nominaciones por petición, y las solicitudes deben presentarse antes de las 6 p. m. del viernes 19 de septiembre. No se permiten nominaciones adicionales desde la convención.

La reverenda Dra. Kate Cress, presidenta del Comité Permanente y rectora de San Jaime, Los Ángeles, añadió: «Aunque el reverendo Dr. Antonio Gallardo es miembro del Comité Permanente, quiero dejar claro que, desde que comenzó a discernir su vocación al episcopado, se ha abstenido diligentemente de participar en todas las reuniones, conversaciones y votaciones relacionadas con el proceso de búsqueda y elección».

Del mismo modo, en su función de canóniga diocesana ordinaria, McCarthy no ha participado en las discusiones del Comité Permanente y del Comité de Búsqueda sobre cuestiones de nominación y elección.

El Comité de Búsqueda de Obispo, compuesto por 19 miembros, está co presidido por Thomas Díaz, director de conexión y atención de Todos los Santos, Pasadena, y la reverenda KC Robertson, rectora asociada de San Mateo, Pacific Palisades, con la ayuda de Judy Stark, consultora con sede en Florida para los procesos de búsqueda en toda la iglesia.

En una resolución adoptada en su reunión del 10 de septiembre, «el Comité Permanente agradece al Comité de Búsqueda su diligencia, solidez y trabajo lleno de espíritu en la organización de una lista de candidatos a tener en cuenta para el VIII Obispo de Los Ángeles».